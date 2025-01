Das Ausmaß der Zerstörung in Kalifornien ist erschütternd. Während die Menschen weiterhin vor den Flammen fliehen, brodelt der Wahlkampf in Deutschland vor der Bundestagswahl 2025. Die wichtigsten News im Überblick.

Dramatisches Feuer zerstört etliche Existenzen

Experten vergleichen die Zerstörung durch die Waldbrände in Los Angeles bereits mit einer Atombombe. Die Flammen sind weiter nicht unter Kontrolle - und die Zahl der Toten steigt. Dramatische Vorher-Nachher-Bilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe.

HIER zum Newsticker zur Lage in Kalifornien.

So brutal verwüsten die Flammen Los Angeles: JETZT auf Joyn sehen.

Das ist Lindners Wirtschafts-Masterplan

In knapp sechs Wochen ist die Bundestagswahl - kein Wunder also, dass die Parteien Vollgas im Wahlkampf geben. So auch Christian Lindner, der kurz nach der Schaumattacke gegen ihn nun über seinen Plan für die deutsche Wirtschaft spricht.

FDP-Chef Christian Lindner im exklusiven :newstime-Interview: KOSTENLOS auf Joyn anschauen.

Die wichtigsten Nachrichten am Freitag

Alle wichtigen News vom Freitag (10. Januar) und das LIVE Signal von CNN jetzt auf Joyn anschauen.