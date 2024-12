Explosion in Hamburg-Reitbrook: Feuerwehr-Einsatz nach Haus-Brand

Am Montagmittag gab es in einem Haus im Hamburger Stadtteil Reitbrook eine Explosion. Es entwickelte sich ein Großbrand, die Feuerwehr war im Einsatz. Mit Warnapps wurde vor der entstandenen Rauchwolke gewarnt.

In Hamburg-Reitbrook hat es am Montagmittag (9. Dezember) eine Explosion in einem Haus gegeben. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge hatten sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte fünf Menschen in Sicherheit bringen können. Weitere Personen habe die Feuerwehr in dem Gebäude nicht angetroffen, sagte der Sprecher weiter. Es sei niemand verletzt worden. Lediglich ein Mensch habe Rauchgase eingeatmet und sei deshalb von den Rettungskräften medizinisch untersucht worden.

Es habe wohl eine Verpuffung gegeben, sagte ein Sprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte Gebäudeteile auf der Straße liegen sehen und die Rückseite eines der Gebäude sei instabil gewesen. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge sollten sich im Gefahrenbereich mehrere Gasflaschen befinden.

Warnapps warnen vor Rauchwolke durch Großbrand

Durch die Explosion waren sowohl das Haus als auch die angrenzende Scheune in Brand geraten. Beide standen am Nachmittag in Vollbrand und es gab dicke, dunkle Rauchwolken, die weithin sichtbar waren und in Richtung Süd-West zogen. Deshalb wurden Anwohner:innen in der Nähe auch durch mehrere Warnapps wegen der Rauchgase durch den Großbrand gewarnt.

Mehr als 100 Männer und Frauen der Feuerwehr waren wegen des Feuers im Großeinsatz. Wegen des stärkeren Windes wurden die Rauchschwaden teils waagrecht weggeblasen. Während der Löscharbeiten stürzte eine Hauswand komplett ein. Die auf dem Gelände stehenden Traktoren wurden zunächst nicht von den Flammen erreicht.