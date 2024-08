Explosion in Troisdorf - zwei Arbeiter schwer verletzt

Arbeitsunfall mit gefährlichem Produkt: Bei einem Hersteller für militärische Zündmittel in Troisdorf kommt es zu einer Explosion. Zwei Arbeiter werden dabei schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Fabrik für militärischen Sprengstoff in Troisdorf bei Bonn sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei es dabei am Morgen auf dem Gelände zu einer Explosion gekommen, bei der die Mitarbeiter schwere Verletzungen erlitten. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten aus. Die beiden Mitarbeiter wurden laut Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei sei vor Ort, gehe aber bislang von einem Arbeitsunfall aus.