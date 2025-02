Explosionsgefahr: Trump holt diskriminierte Plastikstrohhalme zurück

Zurück in die Vergangenheit: Donald Trump will per Dekret Trinkhalme aus Plastik zurückholen. In der vergangenen Legislaturperiode setzte sich sein Vorgänger Joe Biden noch für die umweltfreundlichere Variante der Trinkhilfen aus Papier ein.

Die Situation mit den Halmen aus Papier sei "lächerlich", so der US-Präsident.

Trumps Vorgänger, der Demokrat Joe Biden, hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 Utensilien aus Einwegplastik aus allen Regierungsbehörden zu verbannen

Offiziell ist er erst seit knapp drei Wochen im Amt. Doch schon jetzt hat US-Präsident Donald Trump die Weltpolitik kräftig aufgewirbelt. Und nicht nur diese. Nun nimmt er sich einem ganz anderen Thema an: Trinkhalme. Denn der Republikaner sagt jetzt der Diskriminierung von Plastikhalmen den Kampf an.

Trump sagt der Diskriminierung von Plastikhalmen den Kampf an

Wie "N-tv" am Dienstag (11. Februar), berichtet, unterzeichnete der Präsident im Weißen Haus eine Executive Order, wonach Ministerien und Bundesbehörden künftig keine Papiertrinkhalme mehr beschaffen und benutzen sollen. Stattdessen soll wieder auf die Trinkhalme aus Plastik zurückgegriffen werden.

Weiter heißt es in seiner Anordnung, sein Team soll binnen 45 Tagen eine nationale Strategie erarbeiten, um die "erzwungene Verwendung von Papierstrohhalmen im ganzen Land" zu beenden. Richtlinien, die zum Ziel hätten, Plastikstrohhalme zu benachteiligen, sollen zudem abgeschafft werden.

Trump: "lächerliche Situation"

Die Verwendung von Papiertrinkhalmen bezeichnete der 78-Jährige als "irrationale Kampagne gegen Plastikstrohhalme" und ärgerte sich in einer Mitteilung über die hohen Preise der Trinkhilfen: "Papierstrohhalme sind teurer als Plastikstrohhalme und zwingen die Benutzer häufig dazu, mehrere Strohhalme zu verwenden."

Weiter machte er seinem Ärger über die umweltfreundlichere Variante der Trinkhilfe bereits Luft und ätzte: "Diese Dinger funktionieren nicht." Schon oft habe er sie ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. "Sie gehen kaputt, sie explodieren", behauptete Trump. "Wenn etwas heiß ist, halten sie nicht sehr lange - nur ein paar Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden. Das ist eine lächerliche Situation." Unter ihm soll es in den USA nun wieder Plastikhalme geben. "Ich denke, das ist in Ordnung", so der US-Präsident.

Trump hebt Ziel von Vorgänger Biden auf

Auf die Umwelt nimmt er dabei keine Rücksicht, er glaube auch nicht, "dass Plastik einen Hai beim Essen beeinträchtigt, wenn er sich durch den Ozean frisst". Dass es nun keine Papierhalme mehr geben soll, fördere das Wirtschaftswachstum und halte "gleichzeitig Standards aufrecht, die den Amerikanern zu den saubersten Gewässern der Welt verhelfen".

Mit dieser neuen Anordnung hebt Trump ein Ziel seines demokratischen Amtsvorgängers Joe Biden auf. Dieser hatte angepeilt, bis 2035 Utensilien aus Einwegplastik aus allen Regierungsbehörden zu verbannen. In der EU ist der Verkauf von Plastik-Trinkhalmen bereits seit Mitte 2021 verboten.