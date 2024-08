Extreme Hitze: Deutschland erwartet Temperaturen bis zu 40 Grad

Ab 11. August droht Deutschland laut NOAA-Wettermodell eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad, teils nahe 40 Grad. Meteorolog:innen raten für Süddeutschland am 12. und 13. August zu Vorsichtsmaßnahmen wie ausreichend trinken und leichte Kleidung.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ab Sonntag (11. August) könnte eine extreme Hitzewelle Deutschland mit Temperaturen bis zu 40 Grad treffen.

Besonders betroffen sind deutsche Städte an der Grenze zu Polen oder Süddeutschland.

Empfohlene Maßnahmen sind ausreichend Wasser trinken, helle Kleidung tragen und die direkte Sonne meiden.

Nachdem sich der Sommer in diesem Jahr viel Zeit gelassen hat, scheint er nun mit voller Wucht zu kommen. Ab dem kommenden Sonntag (11. August) erwartet Deutschland eine extreme Hitzewelle, die das Thermometer auf über 35 Grad, in einigen Gebieten sogar nahe 40 Grad, klettern lassen könnte. Meteorolog:innen schlagen Alarm und empfehlen, sich gut auf die bevorstehenden heißen Tage vorzubereiten.

40 Grad in Deutschland: Hier wird es knackig heiß

Nach den neuesten Prognosen des GFS-Wettermodells der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) könnte Deutschland ab dem kommenden Sonntag von einer extremen Hitzewelle erfasst werden.

"Für einige Regionen in Deutschland sind dann sogar Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke nicht mehr ganz ausgeschlossen", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net". "Möglicherweise in Brandenburg an der Grenze zu Polen taucht die 40 auf, aber auch am Oberrhein."

Anzeige

Anzeige

Und auch die "wetter.com"-Meteorolog:innen sprechen eine Hitze-Warnung für den 12. und 13. August für Süddeutschland aus. "Zu Beginn der kommenden Woche erwarten wir 36, vielleicht sogar 40 Grad. Das gilt es eben noch abzuwarten." Heißt: Es wird knackig heiß in München, Kempten oder Freiburg im Breisgau.

Hitze in Deutschland: Das hilft

Um sich vor der Hitze zu schützen, sollte man ausreichend Wasser trinken, um den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen und eine Dehydrierung zu verhindern. Es ist ratsam, leichte und helle Kleidung zu tragen, da diese weniger Wärme speichert und die Körpertemperatur besser reguliert.

Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, indem man sich möglichst im Schatten oder in klimatisierten Räumen aufhält. Körperliche Aktivitäten sollten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verschoben werden, um die Belastung durch die Hitze zu minimieren.

Wer den Luxus genießt, einen Ventilator oder eine Klimaanlage zu haben, der ist auf der sicheren Seite. Ansonsten helfen nasse Handtücher oder Fächer. Außerdem sollte man in den heißen Stunden des Tages Fenster und Türen geschlossen halten, um zu verhindern, dass zusätzliche Wärme in die Wohnung gelangt.