Es wird heiß in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze in mehreren Regionen.

Schwitzen ohne Ende: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Westen und Südwesten Deutschlands vor Hitze. Betroffen sind Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Teile Nordrhein-Westfalens. Für Regionen an der Grenze zu Frankreich gilt sogar eine amtliche Warnung vor extremer Hitze. Das geht aus einer Übersicht des DWD hervor.

Im Video: Hitze-Mythen im Check

Am Rhein könne lokal die 35-Grad-Marke geknackt werden, sagte ein DWD-Sprecher in Baden-Württemberg. Potenziell könne es der heißeste Tag des Jahres werden. Der aktuelle Jahreshöchstwert in dem Bundesland wurde demnach am 29. Juni mit 34,8 Grad an der Station Obersulm-Willsbach östlich von Heilbronn gemessen. Im bayerischen Kitzingen wurden an dem Tag 35 Grad gemessen - das war bislang bundesweit Spitzenreiter.

Die Meteorolog:innen warnten angesichts der Temperaturen vor Auswirkungen auf die Gesundheit. Sie appellierten: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."