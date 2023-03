Überschwemmungen, extreme Hitze - das Wetter im März spielt auf der ganzen Welt verrückt. So ist die Lage in den USA, Australien, Argentinien und Spanien.

In Argentinien schwitzen die Menschen bei 38 Grad, auch in Spanien stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen bereits auf über 31 Grad. In den USA und Australien dagegen sind viele Orte von Überschwemmungen bedroht. Weltweit spielt das Wetter im März verrückt.

Alle Infos zu Wetterlage vor Ort und womit in Deutschland zu rechnen ist, sehen Sie oben im Video.