Fahrerin verliert Kontrolle: Tödlicher Verkehrsunfall in Nidda

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es im hessischen Nidda, als eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Eine 39-jährige Autofahrerin verlor am Dienstagabend (24. September) aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Audi der Frau aus Nidda streifte zunächst ein Baugerüst, kollidierte mit mehreren Bäumen und prallte dann gegen einen Baum, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Pressemitteilung schreibt. Durch das Herumfliegen von Trümmern wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Nachdem das Auto an einem Baum zum Stehen gekommen war, wurde festgestellt, dass die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr 17-jähriger Beifahrer erlitt bei dem tragischen Unfall schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Die Unfallursache ist noch unklar, auch ein medizinischer Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Nidda eingesetzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 70.000 bis 80.000 Euro.