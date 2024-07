Farbiger Protest in Amsterdam: Royaler Palast mit roter Farbe beschmiert

Vandalismus am Königspalast in Amsterdam: Das Gebäude wurde in der Nacht beschmiert. Propalästinensische Aktivisten bekennen sich zu der Farbattacke.

Der Königspalast in Amsterdam ist in der Nacht mit roter Farbe beschmiert worden. Propalästinensische Aktivisten haben sich in sozialen Medien dazu bekannt. Auf einer Mauer des Palastes im Zentrum der niederländischen Hauptstadt sind große rote Flecken zu sehen und in gelber Farbe das Wort "Intifada".

Mit Intifada sind zwei gewaltsame Palästinenseraufstände gegen die israelische Besatzung gemeint, bei denen Tausende von Israelis getötet worden waren.

Rote Farbe als Symbol für Blut

Die Aktion sei eine Botschaft an die Regierung, schrieb die Gruppe Palestine Action Amsterdam auf Instagram. Die rote Farbe stehe als Symbol "für das Blut der Palästinenser, das durch die Straßen von Gaza strömt". Die Aktivisten beschuldigen die niederländische Regierung, "den Genozid, den Siedlungskolonialismus und die Besetzung von Palästina", was sie Israel vorwerfen, zu unterstützen.

Der Königspalast in Amsterdam wird nur für zeremonielle Zwecke genutzt. Die königliche Familie wohnt in Den Haag. Es ist nicht das erste Mal, dass propalästinensische Demonstranten öffentliche Gebäude in Amsterdam beschmieren. Im November waren etwa das Rijks-Museum und das Van-Gogh-Museum beschmiert worden.