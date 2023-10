Mindestens ein Fahrzeug ist am Vormittag im Hamburger Elbtunnel in Brand geraten, sieben Personen sollen verletzt worden sein.

Im Elbtunnel in Hamburg ist am Donnerstagvormittag (19. Oktober) mindestens ein Auto in Brand geraten. "In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. "Bild" berichtet von mindestens zwei Autos, die an dem Unfall beteiligt gewesen sein sollen.

Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Infos hatte der Sprecher zunächst noch nicht. Die Polizei hatte eine erste Verkehrsinfo auf dem Kurznachrichtendienst X gepostet.

Mehrere Personen verletzt

Als Folge wurde der Elbtunnel in beide Richtungen gesperrt. "Das ist bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere", hieß es weiter. Wie die "Bild" berichtet, seien bei dem Unfall sieben Menschen verletzt worden, drei mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie lange der Elbtunnel noch gesperrt bleiben muss, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar.

