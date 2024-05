Feuer in Hotel in Hameln: Mehrere Leichtverletzte

Wegen eines technischen Defekts ist in einem Hotel in Hameln ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Feuers waren zahlreiche Gäst:innen im Hotel.

Anzeige

In der Nacht zu Freitag (31. Mai) ist in einem Hotel in Hameln ein Feuer ausgebrochen. Nach einem technischen Defekt fing eine Steckdose Feuer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei Hotelgäste erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich 31 Übernachtungsgäste in dem Hotel. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Der Schaden fiel den Angaben zufolge aber vergleichsweise gering aus, da der Brand schnell gelöscht wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei hauptsächlich zu Verrußungen gekommen.