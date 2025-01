Feuerwalzen in L.A. außer Kontrolle und Torten-Attacke gegen Lindner: die News am Donnerstag

Die heftigen Brände sorgen weiter für massive Zerstörung in Kalifornien. Hitzig wurde es auch bei einem Auftritt von Christian Lindner - der mit einer Schaumtorte attackiert wurde. Die wichtigsten News im Überblick.

Schaum-Attacke auf Lindner

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Lokalpolitikerin der Linken mit einer Schaumtorte beworfen worden. Der ehemalige Finanzminister bekam den Schaum direkt ins Gesicht. Lindner blieb unverletzt.

Feuerwehr in Los Angeles am Limit

Häuser, Autos, Bäume brennen lichterloh in Los Angeles. Die verheerenden Brände rund um die Millionen-Metropole an der US-Küste sind weiter nicht unter Kontrolle und bedrohten zwischenzeitlich sogar das Zentrum Hollywoods. Die Feuerwehr in Los Angeles ist im Dauereinsatz. Das Feuer-Inferno ist aber nicht aufzuhalten.

Die wichtigsten Nachrichten am Donnerstag

