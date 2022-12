FIFA bestätigt: Klub-WM mit 32 Teams

Die Klub-WM gibt es seit 2007 mit sieben Mannschaften. Ab 2025 wird die sie mit 32 Mannschaften ausgetragen. Dies gab FIFA-Präsident Gianni Infantino bekannt.

Anzeige

Die WM 2022 in Katar ist noch nicht vorüber, da verkündet FIFA-Präsident Infantino ein neues Fußball-Format: Die Klub-Weltmeisterschaft wird ab 2025 verändert – und zwar grundlegend. Das berichtet unter anderem die "Sportschau".

Wie Infantino bei der Sitzung des FIFA-Rats in Doha mitteilte, soll ab 2025 die Klub-WM mit 32 Mannschaften ausgespielt werden. Über Austragungsort und weitere Details sei auf der Sitzung des Fußball-Weltverbandes am Freitag "noch nicht gesprochen" worden. Auch eine Klub-Weltmeisterschaft für Frauen sei "in Planung".

Nächste Klub-WM in Marokko

Die Klub-WM 2022 wird 2023 in Marokko stattfinden. Das Turnier soll vom 1. bis 11. Februar 2023 erneut im bisherigen Format mit sieben Teams gespielt werden. Marokko hatte die Klub-WM bereits 2013 und 2014 ausgerichtet.

Im März 2019 hatte sich das FIFA-Council bei den Männern für einen Erhöhung der Teilnehmerzahl entschieden. Die ursprünglich geplante Erstaustragung im neuen Format mit 24 Mannschaften in China fiel 2021 aufgrund der Corona-Pandemie aus.