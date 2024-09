Fitness First, McFit, Gold's Gym: In diesen 850 Studios kann man diese Woche kostenlos trainieren

Die Europäische Woche des Sports (23. bis 30. September) macht es möglich: Zahlreiche Fitnessstudios in Deutschland können aktuell gratis genutzt werden.

Das Wichtigste in Kürze Bewegung ist für einen gesunden Lebensstil unheimlich wichtig.

Daran soll auch in diesem Jahre wieder die Europäische Woche des Sports erinnern.

Für die Woche vom 23. bis 30. September bieten 850 Fitnessstudios in Deutschland eine ganz besondere Aktion an.

Die Europäische Woche des Sports ist eine Kampagne zur Bewegungsförderung. So kann man es auf der offiziellen Webseite nachlesen. Jährlich wird die Bevölkerung in vielen europäischen Ländern in einer Woche im September daran erinnert, wie wichtig ausreichend Bewegung für die Gesundheit ist.

Guter Zeitpunkt, um aktiv zu werden

Eine besondere Aktion im Rahmen der Woche des Sports bieten rund 850 Fitnessstudios in ganz Deutschland: Vom 23. bis 30. September können die teilnehmenden Gyms völlig kostenlos genutzt werden, um die Leidenschaft für Bewegung neu oder auch wieder zu entfachen.

Unter dem Motto #beactive sind folgende Fitnessketten bei der Gratis-Aktion mit dabei:

all inclusive

Fitness Beat81 by linzenich

Clever Fit

Family Fitness Club

Fitness First

FitX

Gold's Gym

Holmes Place

John Reed

Jumpers Fitness

Ladylike

McFit

Prime Time Fitness

Sportsclub4

Topfit

wellou fitness

xtrafit

Doch nicht nur die genannten Ketten beteiligen sich an der Aktion. Auch in einzelnen Studios darf in dieser Woche umsonst trainiert werden. Die einzelnen Gyms finden sich auf der Seite Unitedletsmove.

Fitnessketten und Einzelstudios mit dabei

Einheitliche Teilnahmebedingungen gibt es anhand der Fülle an Studios nicht. Aber wie Chip.de berichtet, schreibt etwa die Fitnesskette exemplarisch in ihren Bedingungen, dass das Training nur für Nichtmitglieder kostenlos sei. Die Teilnahme sei ab 15 Jahren möglich und es müsse Teilnahmevereinbarung unterzeichnet werden, die vom 23. bis zum 30. September gelte.