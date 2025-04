Freund des dänischen Königshauses: Lego-Manager Michael Halbye stirbt im Ski-Urlaub

Bei einem tragischen Skiunfall starb am Samstag der Lego-Manager Michael Halbye. Der 64-Jährige galt auch als langjähriger Vertrauter vom dänischen König Frederik.

Das Wichtigste in Kürze Der dänische Manager Michael Halbye ist bei einem Skiunfall gestorben.

Halbye war stellvertretender Vorsitzender von "KIRKBI".

Außerdem verband ihn eine Freundschaft mit dem dänischen König Frederik.

Der Lego-Manager Michael Halbye ist am Samstag, 12. April, in Verbier (Schweiz) bei einem Skiunfall verstorben. Der 64-Jährige war stellvertretender Vorsitzender von "KIRKBI", der Investmentfirma, die das Vermögen der Lego-Eigentümerfamilie verwaltet und ein Freund des dänischen Königshauses.

Das Unternehmen "KIRKBI" bestätigte den Tod am Dienstag, 14. April. Halbye war auf einer Piste schwer gestürzt, doch obwohl er schnell ins Krankenhaus geflogen wurde, verstarb er noch am Samstag an den Folgen innerer Blutungen.

Königsfreund und Lego-Manager

Seit 2020 war Halbye Vorstandsmitglied bei "KIRKBI" und wurde 2022 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Thomas Kirk Kristiansen, der Vorsitzende von "KIRKBI", drückte seine Trauer in einer Erklärung aus: "Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von Michaels plötzlichem Tod erhalten. Unsere Gedanken und Sorgen gelten Michaels Familie und seinen Angehörigen, die nun mit dem unerwarteten Verlust eines Mannes zu kämpfen haben, der in allen Lebensbereichen einen großen und positiven Eindruck bei seinen Mitmenschen hinterlassen hat. Wir werden Michael als stellvertretenden Vorsitzenden, aber vor allem als Menschen, vermissen. Ehre sei ihm."

Halbye galt nicht nur als enger, vertrauenswürdiger Partner für die Lego-Eigentümerfamilie und die Unternehmensleitung von "KIRKBI", sondern auch als langjähriger Freund von König Frederik. Die beiden lernten sich kennen, als König Frederik, damals noch als Kronprinz, der großen dänischen Gesellschaft vorgestellt wurde. Halbye und pflegte seitdem eine enge Beziehung zum dänischen König und wurde häufiger als Gast zu königlichen Jagden und Taufen eingeladen. Auch zur Hochzeit des Königspaares wurde er 2004 eingeladen.