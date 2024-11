Fünf Tote: Russische Drohnen attackieren ukrainische Hafenstadt Mykolajiw

Die nächtlichen russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine gehen weiter: Diesmal war die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw das Ziel, mindestens fünf Menschen starben. In Saporischschja fielen Bomben.

Das Wichtigste in Kürze Russland setzt seine nächtlichen Drohnenangriffe auf die Ukraine fort.

Bei einem Angriff auf die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw wurden fünf Menschen getötet.

In der Großstadt Saporischschja fielen zudem Gleitbomben, auch hier gab es ein Todesopfer.

Infolge eines russischen Drohnenangriffs sind in der südukrainischen Hafenstadt Mykolajiw in der Nacht mindestens fünf Menschen getötet worden. Eine weitere Frau wurde verletzt, wie Gouverneur Witalij Kim bei Telegram mitteilte. Brände in zwei Häusern seien gelöscht worden. Mehrere Wohngebäude wurden demnach beschädigt. Im Gebiet Mykolajiw seien fünf russische Drohnen abgeschossen worden.

Drei Gleitbomben im Stadtgebiet eingeschlagen

In der Großstadt Saporischschja im Südosten des Landes wurde zudem ein Mensch bei russischen Bombenangriffen getötet. Weitere 21 wurden verletzt, wie Gouverneur Iwan Fedorow bei Telegram mitteilte. Insgesamt seien mindestens drei Gleitbomben im Stadtgebiet eingeschlagen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

