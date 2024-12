Für mehr als 600.000 Autos gleichzeitig: Riesige Rückruf-Aktion bei Audi

Der bayerische Autobauer Audi aus Ingolstadt hat eine riesige Rückrufaktion gestartet. Sie besteht bei genauerer Betrachtung aus zwei Rückrufen, die jeweils mit dem Thema "Abgas" zu tun haben. Betroffen sein sollen mehr als 600.000 Autos verschiedener Modellarten.

Das Wichtigste in Kürze Der Autobauer Audi aus Ingolstadt ruft weltweit mehrere Hunderttausend Modelle zurück - in Deutschland sollen knapp 180.000 Fahrzeuge betroffen sein.

Grund für den Rückruf seien Mängel am Abgasrückführungssystem (AGR) oder unerlaubt installierte Abgas-Abschalteinrichtungen.

Betroffene Fahrzeughalter sollen durch das Kraftfahrt-Bundesamt schriftlich informiert werden.

Als hätte die Autoindustrie derzeit nicht genug Probleme zu lösen, macht der Autobauer Audi aus Ingolstadt nun mit einer Rückrufaktion Schlagzeilen, die ihresgleichen sucht. Im Rahmen zweier gleichzeitiger Rückrufe sollen nun weltweit Hunderttausende Modelle in die Werkstätten geholt werden.

Verschiedene Mängel

Mit den Codes "23BK" und "23DW" können in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zwei Rückrufaktionen des Autokonzerns Audi eingesehen werden. Betroffen sind mehrere Modelle aus den Baujahren 2005 bis 2017. Vorliegen sollen einerseits Mängel am Abgasrückführungssystem (AGR) als auch unerlaubt installierte Abgas-Abschalteinrichtungen.

Beim Rückruf mit der KBA Referenznummer "14531R" als auch der mit der Nummer "14607R" werden folgende Mangelbeschreibungen vom KBA aufgeführt: "Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems." Als Abhilfemaßnahme bei der Referenznummer "14531R" wird ein "Software-Update am Motorsteuergerät" angegeben, bei der Nummer "14607R" ein "Software-Update am Motorsteuergerät und ggf. notwendige Arbeiten an Bauteilen."

Betroffen seien weltweit 342.179 Modelle der Baureihen A4, A6 und A8 der Baujahre 2005 bis 2010 als auch weitere 262.264 Fahrzeuge der Audi-Modelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5 und Q7 aus den Baujahren 2010 bis 2017. Alle betroffenen Fahrzeughalter:innen sollen laut "Augsburger Allgemeinen" schriftlich durch das KBA informiert werden. "Die Reparaturen oder Software-Updates erfolgen dann für die Halter kostenlos in Audi-Werkstätten", wird das KBA zitiert.