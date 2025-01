Geiselnahme in Bank in Rimbach: Tatverdächtiger festgenommen

In einer Bankfiliale im hessischen Rimbach (Kreis Bergstraße) soll es zu einer Geiselnahme gekommen sein. Nun hat die Polizei bestätigt, dass der Tatverdächtige festgenommen wurde.

In einer Volksbank-Filiale im hessischen Rimbach hat es offenbar einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Wie der SWR berichtet, soll es in der Bank im Kreis Bergstraße zu einer Geiselnahme gekommen sein. Inzwischen wurde der Tatverdächtige laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gefasst. Zudem habe ein Polizeisprecher mitgeteilt, dass eine festgehaltene Person befreit worden sei.

Nach SWR-Informationen handelt es sich bei der festgehaltenen Person um eine Frau. Sie soll zunächst bedroht, allerdings unverletzt geblieben sein.

Die Polizei Südhessen hatte zuvor bestätigt, dass ein Mann gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen (7. Januar) in die Bank eingedrungen ist. Auch ein Spezialkommando war in der Odenwald-Gemeinde im Einsatz.

Aktuell ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Ortskundige Autofahrer:innen sollen das Gebiet weiträumig umfahren. Weitere Details gibt es noch nicht.

