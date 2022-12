Geiselnahme in Dresden: Täter ist tot

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Die Geiseln seien demnach unverletzt. Der Täter ist seinen Verletzungen erlegen.

Das Wichtigste in Kürze In der Dresdner Innenstadt gab es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Betroffen war demnach der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie.

Die Polizei konnte die Geiselnahme nun beenden. Die Geiseln seien unverletzt. Der Täter starb kurz darauf.

Polizei evakuiert großräumig

Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Dresdner Innenstadt soll gemieden werden

Die Polizei bittet wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Aufgrund der Lage kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen. Zudem sei der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe betroffen.

Tote Frau gefunden

Die Polizei hat in Dresden-Prohlis gegen 7:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, wie die Polizei nun mitteilte. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau

Die Beamten haben nach eigenen Angaben telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer.

Geiselnahme beendet – Täter wohl psychisch krank

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln, eine Angestellte und ein Kind, seien unverletzt geblieben.

Der mutmaßliche Täter ist laut Angaben eines Polizeisprechers psychisch sehr auffällig. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Geiselnehmer tot

Der mutmaßliche Geiselnehmer war zunächst schwer verletzt und aufgrund dessen nicht vernehmungsfähig. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag der Deutschen Presse-Agentur.

Unklar war zunächst, ob der Mann sich selbst verletzte oder bei der Festnahme verletzt wurde.

Nun ist der Mann verstorben, was ebenfalls die Polizei selbst bestätigte.

