Gera: Blitzeinschlag verursacht Brand in Dachgeschosswohnung

Ein Blitzeinschlag löste einen Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Gera aus. Alle Bewohner:innen des Hauses kamen mit dem Schrecken davon.

In der Nacht auf Dienstag (24. September) fingen eine Dachgeschosswohnung und ein Dachstuhl in Gera (Thüringen) plötzlich an, zu brennen. Ausgelöst wurde das Feuer in der Robert-Koch-Straße offenbar durch einen Blitzeinschlag, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Andere Ursachen wie Brandstiftung wurden bisher ausgeschlossen. Allerdings dauern die Ursachenermittlungen noch an.

Verletzt wurde niemand

Die Bewohner:innen des Mehrfamilienhauses konnten "das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen", wie die Polizeiinspektion Gera mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach vorläufigen Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 100.000 Euro, wie die "Tagesschau" berichtet.

Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner:innen des Hauses - bis auf die der betroffenen Wohneinheit - wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

