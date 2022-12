"Der nächste Gegner ist mir vollkommen egal", blickt Gabriel Clemens entspannt auf die nächste Runde bei der Darts-WM. Kein Wunder, der Start ins Turnier verlief für den "German Giant" überragend.

Was für ein Start für den besten deutschen Darts-Profi: Gabriel Clemens ist mit einem 3:0 in die Weltmeisterschaft in London gestartet. In seinem ersten Duell setzte sich der "German Giant" gegen den Iren William O'Connor durch. "Das ist ein Spiel, wie ich es mir erhofft habe. Ich bin absolut glücklich und froh", so der 39-Jährige hinterher.

Clemens begeistert mit Endspurt

Vor allem mit einem starken Endspurt begeisterte Clemens das Publikum - mit herausragenden drei letzten Würfen. Zweimal traf er ins Bullseye, also die kleine rote Mitte der Dartscheibe. Sein dritter Pfeil ging in die Doppel-16. Das machte genau 132 Punkte - Sieg für Clemens.

Am Dienstag kommender Woche geht es für ihn dann in die nächste Runde. Doch Gedanken über die WM macht er sich derzeit offenbar keine. "Der nächste Gegner ist mir vollkommen egal", so Clemens.