Gewalttat an vermisster 33-Jährigen? Polizei nimmt Verdächtigen bei Bamberg fest

Eine 33 Jahre alte Frau wird in Oberfranken vermisst. Die Polizei vermutet eine Gewalttat. Unter Verdacht steht ein Mann, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Ein 73-jähriger Mann aus Oberfranken steht im Verdacht, eine 33 Jahre alte Frau getötet zu haben. Er sitzt nach Angaben der Polizei inzwischen in Untersuchungshaft.

Frau wurde seit 1. August vermisst

Die Frau gilt seit dem 1. August als vermisst. Angehörige hatten sich an die Polizei in Norddeutschland gewandt, nachdem der Kontakt zur Frau abgebrochen war. Zuletzt hatte sich die 33-Jährige in Eggolsheim bei Bamberg aufgehalten. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben zwar bislang ergebnislos, doch es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Gewalttat.

Am Donnerstag (8. August) sei der Tatverdächtige festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bamberg mit. Der Mann und die Frauen hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher. Man habe Hinweise, dass sie sich in den Tagen vor dem Verschwinden bei ihm aufgehalten habe. Mehr Details nannte der Sprecher nicht.

Die Suche nach der 33-Jährigen gehe weiter. Eine Sonderkommission sei eingerichtet. Man ermittle weiterhin in alle Richtungen, sagte der Sprecher.