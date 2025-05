Gigantischer Gletschersturz im Lötschental - Schweizer Dorf von Geröllmaßen verschüttet

Seit Tagen beobachten die Experten die Entwicklung am Birchgletscher mit großer Sorge. Schuttmassen eines Bergsturzes üben Druck auf die Eismassen aus. Jetzt ist das "Großereignis" eingetreten.

Der Abbruch eines Großteils des Gletschers oberhalb des Schweizer Dorfes Blatten hat zusammen mit gewaltigen Geröllmassen die evakuierte Siedlung erreicht. Laut dem regionalen Führungsstab wurden dabei Teile des Dorfes verschüttet. Dieses Ereignis, das seit Tagen erwartet wurde, stellt ein "Großereignis" dar, wie ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Glücklicherweise sind nach Einschätzung der Experten keine Menschen zu Schaden gekommen, da das Dorf rechtzeitig evakuiert wurde. Ein Fotograf der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete von gigantischen Schuttmassen, die sich ins Tal wälzten. Bereits in der Nacht auf Dienstag waren größere Mengen an Eis, Fels, Schnee und Wasser talwärts gestürzt. Aufnahmen aus sozialen Medien dokumentieren den Gletscherabbruch ebenfalls und zeigen die beeindruckende, aber auch bedrohliche Naturgewalt, die das Tal heimsuchte.

Gewaltige Schuttmassen

Dorf Blatten musste geräumt werden

Der Auslöser dieser Ereignisse im südlichen Kanton Wallis ist ein relativ langsam verlaufender Bergsturz am Kleinen Nesthorn, oberhalb des nun abgestürzten Birchgletschers. Durch das Abbröckeln des Kleinen Nesthorns lagern sich rund neun Millionen Tonnen Schuttmaterial auf dem Gletscher ab und üben Druck auf die Eismassen aus. Diese enorme Belastung führte schließlich zum Abbruch des Gletschers und den nachfolgenden Schuttlawinen.

Aufgrund der Gefahrenlage wurde das Dorf Blatten in der Ferienregion Lötschental bereits vorige Woche geräumt. Rund 300 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Diese präventive Maßnahme erwies sich als lebensrettend, da die Naturgewalt nun das Dorf erreicht hat. Die Evakuierung zeigt die Wichtigkeit von rechtzeitigen Warnungen und Maßnahmen in solchen Krisensituationen.