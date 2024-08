Griechenland in Flammen: Satellitenbilder enthüllen das Ausmaß der Zerstörung

Ein großer Waldbrand brach am 11. August nördlich von Athen aus und führte zu Evakuierungen. Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß des verheerenden Feuers.

Das Wichtigste in Kürze Der größte Waldbrand des Jahres vertreibt tausende Menschen in Griechenland aus ihren Häusern.

Satellitenaufnahmen zeigen die Ausmaße des Feuers deutlich, mit einer großen grauen Fläche, wo zuvor grüne Landschaft war.

Trotz Fortschritten im Löscheinsatz gibt es noch kleinere Brandherde, die weiter bekämpft werden müssen.

Ein massives Waldfeuer, das am 11. August nördlich von Athen ausbrach, hat sich zum größten Brand des Jahres in Griechenland entwickelt. Hunderte von Menschen wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, während in der Nacht Bäume, Häuser und Autos in Flammen aufgingen. Dichter Rauch und Asche blockierten stark befahrene Straßen. Die Verwüstung ist so groß, dass sogar Satellitenbilder die verbrannte, graue Landschaft anstelle der normalerweise grünen Vegetation Griechenlands zeigen.

Oben im Video sehen Sie die Satellitenaufnahmen des verheerenden Brandes.

Brände in Griechenland: Die aktuelle Lage

Am Morgen des 13. August fand die Feuerwehr in einer ausgebrannten Fabrik die Leiche einer Frau, die den Flammen nicht entkommen konnte, wie griechische Medien berichteten. Bisher ist sie das einzige Todesopfer. Zahlreiche Häuser wurden zerstört und viele Tiere starben in den Flammen.

Eine Entwarnung gab es von den Behörden noch nicht. Erst am Morgen wurde erneut eine Evakuierung angeordnet, diesmal für einen Stadtteil des Küstenortes Nea Makri östlich von Athen.

Die Feuerwehr berichtet, dass immer wieder neue Brandherde aufflammen. Deshalb sind weiterhin 17 Flugzeuge, 18 Hubschrauber und Hunderte von Feuerwehrleuten im Einsatz, um die bestehenden Brände unter Kontrolle zu halten und neue schnell zu löschen.

Besonders gefährlich sind Glutnester, die im Boden schwelen und jederzeit ein neues Feuer entfachen können. Zudem soll der Wind, der in der Nacht nachgelassen hatte, wieder stärker werden. Diese stürmischen Winde hatten am Sonntag einen kleinen Brand zu einer rasend schnellen Feuerfront entfacht, die so schnell voranschritt, dass viele Menschen nur noch fliehen konnten und ihr Hab und Gut zurücklassen mussten.

Griechenland-Urlaub: Kann man seine Reise einfach stornieren?

Es ist verständlich, dass man in Griechenland Angst vor Waldbränden hat, besonders nach den schweren Bränden auf Rhodos im vergangenen Jahr, bei denen Tausende Menschen evakuiert werden mussten. Dennoch reicht Angst allein nicht aus, um von einer gebuchten Pauschalreise zurückzutreten, ohne Stornierungsgebühren zahlen zu müssen. Im Reisevertrag sind die entsprechenden Stornierungsbedingungen festgelegt.

Reiserechtler Paul Degott erklärt laut Deutscher Presse-Agentur (dpa), dass ein Rücktrittsrecht nur dann besteht, wenn die Reise oder der Hotelaufenthalt aufgrund der Waldbrände so stark beeinträchtigt ist, dass der Urlaub nicht mehr "urlaubsmäßig" durchgeführt werden kann. In solchen Fällen könnte man möglicherweise die Stornogebühren sparen und den vollen Reisepreis zurückbekommen. Oftmals sagen Reiseveranstalter in solchen Situationen jedoch auch von sich aus Reisen ab.