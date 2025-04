Großbrand bei Recyclingfirma Wurzer in Eitting - Müllberg in Flammen

Im bayrischen Eitting (Landkreis Erding) ist auf dem Gelände eines Abfallentsorgers ein Müllberg in Flammen aufgegangen. Etwa 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz, es wurde eine Warnung ausgesprochen.

Ein großer Müllberg ist in der Nacht auf Donnerstag (3. April) bei einem Abfallentsorger in Eitting (Landkreis Erding) in Flammen aufgegangen. Medienberichten zufolge handelt es sich um die Recyclingfirma Wurzer. Rund 180 Feuerwehrleute aus dem Landkreis sind seit der Nacht für die Löscharbeiten im Einsatz, wie das Landratsamt mitteilte. Die Einsatzkräfte verhinderten laut der Sprecherin, dass sich die Flammen auf Gebäude und Geräte ausbreiteten. Verletzt worden sei niemand.

Bei dem Feuer breitete sich eine große Rauchwolke aus. Die Menschen im Landkreis Erding und den umliegenden Landkreisen sind daher dazu angehalten, Türen und Fenster verschlossen zu halten sowie Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Es bestehe eine mögliche Gefahr. "Der Brand ist unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten dauern an", sagte die Pressesprecherin des Landratsamtes Erding. Die Brandursache war zunächst unklar.

