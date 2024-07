Großbrand in Bad Ems: Historisches Stadtschloss "Haus Vier Türme" brennt

Ein historisches Gebäude fängt Feuer. Mehr als Hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um den Brand zu löschen. Was ist bislang bekannt?

Das historische "Haus Vier Türme" im rheinland-pfälzischen Bad Ems brennt. Am frühen Morgen habe das Gebäude aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises am Mittwoch (3. Juli) mit. Fast 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin wird das Haus Vier Türme renoviert, daher sei am Morgen niemand im Gebäude gewesen. Verletzt wurde demnach niemand.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) ist nach eigenen Angaben seit den frühen Morgenstunden selbst vor Ort. "Was besonders bitter ist, ist, dass der historische Dachstuhl brennt", sagt er. "Das ist für immer verloren."

Gebäude ist Teil des Unesco-Welterbes

Das auch als Karlsburg bekannte Haus sei aus dem 17. Jahrhundert. "Das ist natürlich stadtbildprägend", sagt Krügel. "Es ist auch Teil des Unesco-Welterbes Great Spa Towns of Europe." Das barocke Gebäude mit vier Ecktürmen galt früher laut Touristik-Verein als inoffizielle Sommerresidenz von Zar Alexander II. "Für die Stadt Bad Ems ist es bitter", sagt Krügel. Demnach sollte in das Gebäude eigentlich ein Hotel einziehen, dass dieses Jahr noch eröffnen sollte.

Die Kreisverwaltung bittet darum, das umliegende Gebiet zu meiden. Die Löscharbeiten werden bis zum Nachmittag dauern, sagte eine Sprecherin des Rhein-Lahn-Kreises. "Es wird im Moment nur von außen gelöscht, man konnte sich noch kein Bild von Innen machen." Daher sei auch noch nicht klar, wie hoch der Schaden ist oder was die Ursache des Brandes sein könnte.