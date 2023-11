Großbrand in Passau: Zwei Gebäude des ehemaligen Klosters in Flammen

Das ehemalige Kloster in Passau ist in der Nacht in Flammen ausgebrochen. Zwei der fünf Gebäude brannten lichterloh. Die Löscharbeiten dauern wegen heftigen Windes an.

Beim Brand des ehemaligen Klosters in Passau ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Nach Polizeiangaben standen zwei der fünf Gebäude des Anwesens in der Nacht zum Mittwoch (15. November) in Vollbrand. Wie die Polizei der "Passauer Neuen Presse" mitteilte, brach das Feuer gegen 3 Uhr aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Brandbekämpfung läuft noch immer

"Die Brandbekämpfung läuft", erklärte ein Feuerwehrsprecher dem Blatt. Wie lange die Löscharbeiten andauern, sei noch nicht absehbar, denn starker Wind fordere die Einsatzkräfte zusätzlich. Ein Übergreifen auf die drei weiteren Gebäude habe man aber verhindern können.

Der Vierseithof war nach Polizeiangaben unbewohnt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, war zunächst unklar.

