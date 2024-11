Großer Rückruf bei Edeka und Rewe: Metallteile in beliebten Tiefkühl-Aufläufen möglich

Convenience-Food aus der Tiefkühlung ist beliebt. Die Prima Menü Vertriebs GmbH & Co. KG ruft jetzt verschiedene Aufläufe zurück, die in den Tiefkühltheken verschiedener Handelsunternehmen zum Kauf angeboten werden.

Packung öffnen, rein damit in die Mikrowelle oder in den Ofen und schon kurze Zeit später kann man sich sein Essen schmecken lassen. Jetzt gilt allerdings besondere Vorsicht. "Grund für den vorsorglichen Rückruf sei die Information eines Lieferanten, dass die in dem Auflauf eingesetzte Crème fraîche möglicherweise vereinzelt kleine Metallfäden - mit einem Durchmesser von 0,16 Millimetern und einer Länge von 0,01 bis 2 Zentimetern - enthalten könnte", wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt. Die möglichen Metallfäden sollen, wenn überhaupt, nur in einzelnen Artikeln mit unten aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern vorkommen.

Bei den betroffenen Artikeln, die durch die Prima Menü Vertriebs GmbH & Co. KG zurückgerufen werden, handelt es sich um Produkte, die deutschlandweit über verschiedene Lebensmitteleinzelhandelsketten angeboten werden.

Wie "Produktwarnung.eu" mitteilt, können "metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter [...] zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen." Daher wird vom Verzehr folgender Produkte abgeraten:

Prima Menü Kartoffel-Gemüse-Auflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum:

11/2025 Charge: L24312

Prima Menü Makkaroni-Schinken-Auflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

10/2025 / L24302 | 10/2025 / L24303 | 11/2025 / L24317

Prima Menü Nudel-Broccoli-Auflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

10/2025 / L24302 | 10/2025 / L24305

Prima Menü Lasagne Bolognese

Inhalt: 450 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

11/2025 / L24316

GUT&GÜNSTIG Makkaroni Auflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

29.10.2025 / L24303 | 06.11.2025 / L24311 | 12.11.2025 / L24317 | 16.11.2025 / L24321

EDEKA Herzstücke Kartoffelauflauf mit Blattspinat

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

04.11.2025 / L24309 | 18.11.2025 / L24323

Rewe Beste Wahl Gemüse-Kartoffel-Auflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

11/2025 / L24311 | 11/2025 / L24313

JA Makkaroniauflauf

Inhalt: 400 g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge:

10/2025 / L24305 | 11/2025 / L24310 | 11/2025 / L24320

Wer eines dieser Produkte gekauft hat, bekommt den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstätten erstattet, wie der Hersteller informiert.

