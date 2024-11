Grünen-Politiker Robert Habeck verkündet Kanzlerkandidatur

Es hatte sich angedeutet, ein YouTube-Video bringt Klarheit: Robert Habeck will bei der kommenden Bundestagswahl für die Grünen kandidieren. Noch in der kommenden Woche soll die offizielle Nominierung auf dem Parteitag folgen.

Das Wichtigste in Kürze Nach Spekulationen sorgte Robert Habeck am Freitagnachmittag für Klarheit: Er will Kanzlerkandidat der Grünen werden.

Dies kündigte der Wirtschaftsminister in einem YouTube-Video an.

Beim Parteitag in Wiesbaden am kommenden Freitag soll Habeck nominiert werden, es gibt keine aussichtsreichen Gegenkandidat:innen.

Robert Habeck hat seine Kanzlerkandidatur für die Grünen offiziell gemacht. "Ich bewerbe mich als Kandidat von den Grünen - für die Menschen in Deutschland", sagt Habeck in einem Video, das er auf YouTube veröffentlichte. "Wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine, das ist Ihre Entscheidung. Nur Sie können das entscheiden."

Bereits am Freitagvormittag (8. November) war öffentlich geworden, dass der Vizekanzler seine Kandidatur später offiziell erklären würde. In der kommenden Woche möchte der Ex-Parteichef der Grünen beim Parteitag in Wiesbaden nominiert werden. Aussichtsreiche Gegenkandidat:innen gibt es nicht. Die Kandidatur war seit Monaten ein offenes Geheimnis.

Robert Habeck wird Kanzlerkandidat der Grünen

Seit Donnerstag wieder auf Social Media aktiv

Seit dem Vortag ist Habeck wieder als Parteipolitiker in sozialen Medien präsent. Zuletzt trat er dort als Bundeswirtschaftsminister auf, mit Konten, die von Mitarbeitern des Hauses gepflegt wurden. Für den Wahlkampf für die Grünen darf er diese staatlichen Ressourcen nicht nutzen.

