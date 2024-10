Gütersloh: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Frau überquert in Gütersloh eine Straße und wird von einem Auto angefahren. Die Verletzungen sind schwer.

Anzeige

In Gütersloh ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 64-Jährige überquerte am Montagabend (28. Oktober) in Höhe einer Bushaltestelle eine Straße als ein 75 Jahre alter Fahrer in Richtung Verl-Sürenheide fuhr und auf sie traf, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Von einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallbeteiligte Wagen wurde sichergestellt.