Handballer ziehen als Gruppensieger ins Olympia-Viertelfinale

In der Vorrunde der Olympischen Spiele in Paris kamen das DHB-Team als Gruppensieger hervor. Nun wartet das Viertelfinale gegen Europameister Frankreich.

Anzeige

Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei den Olympischen Spielen als Gruppensieger beendet und Hoffnungen auf eine Medaille geweckt. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam im letzten Gruppenspiel zu einem souveränen 36:29 (23:14)-Sieg gegen Slowenien und schloss die Vorrunde mit 8:2 Punkten ab.

Im Video: Olympische Spiele in Paris: Ruderer und Dressur-Team holen deutsches Gold

Vor rund 5.700 Zuschauern in Paris war Rückraumspieler Kai Häfner mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Im Viertelfinale trifft die DHB-Auswahl am Mittwoch in Lille auf Europameister Frankreich. Der Olympia-Gastgeber sicherte sich durch ein 24:20 gegen Ungarn den vierten Platz in der Gruppe B.