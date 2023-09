Als "Albus Dumbledore" begeisterte er ein Millionen-Publikum, nun ist der irisch-britische Schauspieler Sir Michael Gambon im Alter von 82 Jahre verstorben.

Das berichtet der britische "The Guardian" und beruft sich auf eine Mitteilung der Frau des Verstorbenen. "Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben", hieß es darin.

"Als geliebter Ehemann und Vater starb Michael friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus an den Folgen einer Lungenentzündung. Michael wurde 82 Jahre alt. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren und danken Ihnen für Ihre Nachrichten der Unterstützung und Liebe."

Gambon hatte seine Karriere Anfang der 1960er-Jahre am Theater begonnen und sich zu einem der größten Theaterdarsteller seiner Zeit entwickelt. Doch auch als TV- und Filmschauspieler fand er Fans in aller Welt, besonders mit Beginn des neuen Jahrtausends. Gambon übernahm im Jahr 2002 die Rolle des Schuldirektors Professor Albus Dumbledore in den "Harry Potter"-Filmen.

In den ersten beiden Teilen hatte noch Richard Harris diese Rolle gespielt, der Schauspieler war aber im Oktober 2002 verstorben. Die Filme beruhen auf den Büchern von Autorin J.K. Rowling, die darin von einer magischen Welt erzählt. Die Figur Dumbledore nimmt darin den jungen Magier Harry Potter unter ihre Fittiche, nachdem dessen Eltern im Kampf gegen den bösen Voldemort ums Leben gekommen sind.