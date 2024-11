Hat einen "Crush auf mich": Robert Habeck stichelt gegen Markus Söder

Robert Habeck hat mit einer süffisanten Bemerkung über Markus Söder für Aufsehen gesorgt. Der Grünen-Politiker wirft dem CSU-Chef eine übermäßige Fixierung auf seine Person und seine politischen Ansichten vor.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Robert Habeck beschuldigt Markus Söder einer übermäßigen Fixierung auf seine Person.

Im Zentrum der Kritik steht Söders widersprüchliche Haltung zur Atomkraft und zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Auseinandersetzung dürfte den Bundestagswahlkampf entscheidend beeinflussen.

In der aktuellen Folge des Podcasts "Apokalypse und Filterkaffee" äußerte sich Robert Habeck, der frisch gekürte Kanzlerkandidat der Grünen, kritisch gegenüber Markus Söder. Der Vize-Kanzler erklärte im Gespräch mit Moderator Micky Beisenherz, dass der CSU-Chef "so eine Art Crush" auf ihn habe. Söder arbeite sich ständig an den Grünen ab – und speziell an Habecks politischem Kurs. Der Wirtschaftsminister vermutet, dass Söders Verhalten auf eine gefühlte Herausforderung zurückzuführen ist, die von den Grünen und ihrem "Verantwortungsbewusstsein" und "Pragmatismus" ausgeht.

Im Video: Grünen haben Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten gewählt

Habecks spottet über Söders Atompolitik

Ein zentraler Punkt von Habecks Kritik betrifft Söders widersprüchlichen Umgang mit der Atomkraft. Obwohl Söder offiziell den Atomausstieg unterstützt, blockiere er den Ausbau von Windkraft und Stromnetzen in Bayern, was für die Energiewende notwendig sei. Habeck spottete im Podcast "Apokalypse und Filterkaffee" über Söders aktuelle Vorschläge, neue Atomkraftwerke zu errichten, ohne konkrete Angaben zu deren Standort oder Finanzierung zu machen. Mit sarkastischem Unterton bemerkte Habeck: "Wahrscheinlich kommt dabei raus, Bayern braucht neue Atomkraftwerke, und die bauen wir in Niedersachsen und das Endlager kommt nach Schleswig-Holstein."

Anzeige

Anzeige

Während die Grünen auf eine umweltbewusste und pragmatische Energiepolitik setzen, sieht Habeck Söders Ansatz als "erratisch und verantwortungslos" an. Habecks Vermutung: Markus Söder fühlt sich von der gänzlich konträren Politik der Grünen "permanent herausgefordert."

Bisher hat der bayerische Ministerpräsident nicht auf Habecks Vorwürfe reagiert. Doch angesichts der sich zuspitzenden politischen Auseinandersetzungen dürfte dieser Konflikt eine zentrale Rolle im Bundestagswahlkampf spielen.