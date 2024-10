Hat er Trump-Anhänger als "Müll" bezeichnet? Biden wehrt sich gegen Vorwürfe

Hat US-Präsident Joe Biden die Anhänger:innen von Donald Trump beleidigt? So lässt das republikanische Lager es zumindest wirken. Dem Weißen Haus zufolge handelt es sich aber lediglich um ein Missverständnis.

Das Wichtigste in Kürze Mitten in der heißen Phase des US-Wahlkampfes sorgt eine angebliche Äußerung des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden für Aufregung.

Er soll Trump-Anhänger:innen als "Müll" bezeichnet haben, so der Vorwurf. Alles ein Missverständnis, sagen Biden und das Weiße Haus.

Die Trump-Seite stürzt sich dennoch auf die laut Washington nur halb zitierte Aussage.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat im Schlussspurt des Rennens ums Weiße Haus mit Äußerungen während eines Wahlkampf-Telefonats für besonders viel Aufregung beim republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und dessen Anhänger:innen gesorgt.

Auslöser: Kontroverse Äußerung bei Trump-Veranstaltung

Dort erweckte Biden offenbar den Eindruck, während des Gesprächs Trump-Anhänger:innen als "Müll" bezeichnet zu haben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur am 30. Oktober.

Der Demokrat nahm in dem Telefonat Bezug auf die Kontroverse um einen recht geschmacklosen Scherz bei einem großen Wahlkampf-Event von Trump. Ein Comedian hatte dort das US-Gebiet Puerto Rico als im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet. Die Äußerung löste heftige Empörung in Puerto Rico aus - was für Trump so kurz vor der Wahl zum Problem werden könnte. Denn allein im hart umkämpften und möglicherweise wahlentscheidenden Bundesstaat Pennsylvania leben rund 500.000 Puerto Ricaner:innen.

Weißes Haus widerspricht Darstellung

Biden hingegen sprach in dem Telefonat mit der Latino-Community positiv von Puerto Ricaner:innen und kritisierte Trump. Dennoch wurde er online und von der Trump-Seite mit folgenden Worten zitiert: "Der einzige Müll, den ich da treiben sehe, sind seine Anhänger."

Das Weiße Haus jedoch erklärte, der Präsident sei lediglich falsch verstanden worden:

Dem offiziellen Transkript zufolge ging der Satz noch weiter - und Biden habe als Müll nicht die Anhänger:innen selbst, sondern Äußerungen mit "Dämonisierung von Latinos" bezeichnet. Auch der 81-Jährige wehrte sich wenig später gegen die Vorwürfe und teilte auf X mit, er habe die Rhetorik gemeint.

Trump und Musk stürzen sich auf Zitat

Für Trump und seine Mitstreiter war die Situation dennoch ein gefundenes Fressen: Zu diesem Zeitpunkt wurde das Zitat, das sofort die Runde machte, schon bei einem Trump-Wahlkampfauftritt verlesen und der Republikaner und seine Vertrauten wie Tech-Milliardär Elon Musk versuchten, ihre Anhänger:innen aufzuhetzen. So schrieb Musk, dem X gehört, Biden habe halb Amerika "Müll" genannt. Trump selbst suchte direkt den Vergleich zum Fauxpas seiner einstigen Gegenkandidatin Hillary Clinton, die im von ihr verlorenen Wahlkampf 2016 einige seiner Anhänger:innen als bedauernswürdig bezeichnet hatte.

