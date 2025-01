Seit dem 5. November steht fest: Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten. Am Montag wird der 78-Jährige offiziell vereidigt.

Die Amtseinführung von Donald Trump wird ein Mega-Ereignis. Eigentlich sollte die Vereidigungszeremonie draußen an der Westseite des Kapitols stattfinden, um die Zehntausend Besucher:innen wurden auf der National Mall in Washington erwartet. Doch wegen des kalten Wetters in der Hauptstadt wurde die Veranstaltung kurzfristig ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt - in die Kuppelhalle des Kapitols, wo deutlich weniger Gäste Platz haben.

Sehen Sie heute ab 16:30 Uhr die Zeremonie aus Washington LIVE auf JOYN - mit exklusiven Einblicken und spannenden Ausblicken, moderiert und begleitet von :newstime-Moderatorin Angela van Brakel, US-Korrespondent Axel Storm sowie US-Experte Alexander Görlach. HIER zum kostenlosen Livestream!

