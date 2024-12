Historisch: Namibia wählt erstmals Frau zur Präsidentin

Namibia bekommt zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Präsidentin. Netumbo Nandi-Ndaitwahs Politik dürfte auch Deutschland interessieren.

Das Wichtigste in Kürze Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze Namibias.

Netumbo Nandi-Ndaitwah gewann die Präsidentschaftswahl laut Wahlkommission mit 58,1 Prozent der Stimmen.

Bei der Abstimmung in der ehemaligen deutschen Kolonie hatte man zuvor mit einigen technischen Problemen zu kämpfen.

Nach der Präsidentschaftswahl in Namibia ist klar: An der Spitze des südwestafrikanischen Landes steht erstmals eine Frau. Netumbo Nandi-Ndaitwah gewann die Wahl mit 58,1 Prozent der Stimmen. Das verkündete die Wahlkommission am Dienstag (3. Dezember), nachdem 91,8 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Ihr schärfster Rivale Panduleni Itula, folgte klar dahinter mit 25,39 Prozent.

Das sind die Plände der neuen Präsidentin

Die Regierungspartei Swapo, die in Namibia seit 34 Jahren regiert, behält nach Angaben der Wahlkommission, mit 52,68 Prozent die Mehrheit im Parlament. Die 72-jährige Nandi-Ndaitwah, bislang Vizepräsidentin, will sich der Deutschen Presse-Agentur zufolge in ihrer fünfjährigen Amtszeit auf die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit sowie tiefgreifende Investitionen in "grüne" Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur konzentrieren.

Die Abstimmung vom 27. November in der ehemaligen deutschen Kolonie war von einigen technischen Problemen überschattet gewesen. In knapp 40 der 4.622 Wahllokale musste die Stimmabgabe trotz des offiziellen Endes der Wahl weiter fortgesetzt werden.

Kolonialzeit überschattet deutsch-namibische Beziehungen

Für Deutschland ist es nicht unwichtig, welche Richtung die neue Präsidentin einschlagen wird: Die Bundesregierung plant, ab etwa 2028 in großen Mengen "grünen" Wasserstoff aus Namibia zu importieren. Berlin dürfte der dpa zufolge zudem auf politische Kontinuität für zukünftige Gespräche über das Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia hoffen, das derzeit auf Eis liegt.

Dem Abkommen liegt der Völkermord an den Nama und Herero im Jahr 1904 während der deutschen Kolonialzeit zugrunde. Vorgesehen sind Zahlungen für Entwicklungsprojekte in Namibia in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Bislang teilte die namibische Regierung die Ansicht Deutschlands, dass Gesuche von Nachkommen der damaligen Opfer, mit der Bundesregierung direkt über persönliche Entschädigungen zu verhandeln, abgelehnt werden.

