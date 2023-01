Höhepunkt der Inflation könnte überschritten sein

Ist ein Ende der Inflation in Sicht? Mit Blick auf die Großhandelspreise könnte die Vermutung naheliegen. Es ist der höchste Preisrückgang seit 2008.

Im deutschen Großhandel sind die Verkaufspreise im Dezember so stark wie seit 14 Jahren nicht gefallen. Das teilte das Statistische Bundesamt laut der Nachrichtenagentur Reuters am Montag (16. Januar) mit. Die Preise seien im Vergleich zum November im Durchschnitt um 1,6 Prozent gefallen. "Einen stärkeren Preisrückgang zum Vormonat gab es zuletzt im Dezember 2008", so die Aussage. Wegen der weltweiten Finanzkrise hatte es damals sogar ein Minus von 3,1 Prozent gegeben. Besonders Mineralölerzeugnisse, aber auch Getreide, Saatgut, Rohtabak und Futtermittel als auch landwirtschaftliche Grundstoffe kosteten weniger als einen Monat zuvor.

Preise stiegen im April im 23,8 Prozent

Allerdings erhöhten sich die Großhandelspreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,8 Prozent. Auch wenn das ein ordentliches Plus ist, handelt es sich um den geringsten Anstieg seit mehr als einem Jahr. Im Schnitt des vergangenen Jahres ergibt sich eine Preissteigerung im Großhandel von 18,8 Prozent, welche vor allem von teureren Mineralölerzeugnissen (plus 50,1 Prozent) angetrieben ist. Höhepunkt war der April mit 23,8 Prozent Zuwachs - die stärkste Zunahme seit Einführung der Statistik im Jahr 1962.

Dass die Teuerungsrate nun sinkt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch die Inflation in Deutschland ihren Höhepunkt überschritten hat. Preisänderungen im Großhandel haben meist auch Auswirkungen auf die Verbraucher:innen: Am Ende landen höhere Kosten zumindest teilweise auch beim Konsumenten.