"Ich war süchtig": Dieser Priester wollte Crystal Meth kochen - Hier im Video ansehen

Ein polnischer Priester, der in einem österreichischen Pfarrhaus Crystal Meth kochen wollte: eine skurrile Geschichte - und eine wahre Geschichte. Im Joyn-Video spricht der Pfarrer selbst - auch über seine Motive.

Im Sommer 2024 soll ein Pfarrer in Österreich versucht haben, Crystal Meth herzustellen. Dann wurde der Geistliche verhaftet. Am 24. August begann der Prozess am Landesgericht Krems.

In einem exklusiven Interview mit Puls 4 äußert sich der Angeklagte zu den Anschuldigungen. Dass er über die österreichischen Landesgrenzen als "Crystal-Meth-Pfarrer" bekannt wurde, bezeichnet er als teils "überraschend angenehm" - und das Vorhaben, Drogen zu verkaufen als "blöde und total verrückte Idee". Allerdings berichtet der Mann im Interview auch von Depressionen und einer großen Angst um Familie und Freunde.

