IM LIVESTREAM: Rettungseinsatz in Bangkok nach Hochhaus-Einsturz

In Folge des Erdbebens ist in Thailands Hauptstadt Bangkok ein im Bau befindlicher Wolkenkratzer eingestürzt. Die Suche nach Überlebenden dauert an. Jetzt im Livestream auf Joyn verfolgen.

Anzeige

Thailand steht nach dem verheerenden Erdbeben weiter unter Schock, die Zahl der Toten in der Hauptstadt Bangkok steigt. Nach Informationen des "Spiegel" kamen bei dem Unglück mindestens 17 Menschen ums Leben, laut Behörden werden 83 vermisst. Nachdem auch ein im Bau befindlicher Wolkenkratzer eingestürzt war, suchen Rettungskräfte in dem südostasiatischen Land weiter fieberhaft nach Überlebenden.

Verfolgen Sie die Rettungsmission in Thailand HIER live und kostenlos auf Joyn.

In Bangkok sind am Mittag (Montag, 31. März, Ortszeit) zahlreiche Hochhäuser evakuiert worden, nachdem wohl Nachbeben zu spüren waren. Drei Tage nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in Myanmar kommt die Erde noch nicht zur Ruhe - vor allem in Myanmar gibt es immer wieder leichtere Nachbeben. Auf der Webseite der US-Erdbebenwarte USGS wurde aber zunächst kein Beben verzeichnet.

Die Regierung teilte später mit, einige Menschen hätten wohl etwas gespürt und dadurch eine Massenpanik ausgelöst. Gleichzeitig habe es in Mandalay im Nachbarland Myanmar ein Nachbeben der Stärke 3,7 gegeben.