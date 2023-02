Im Video: Pariser Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Die Polizei in Paris setzte am Dienstag (31. Januar) Tränengas gegen Demonstranten ein. In ganz Frankreich haben die Gewerkschaften zu Streiks und Protesten aufgerufen – gegen die von Präsident Macron geplante Rentenreform.

Laut Polizeiangaben nahmen knapp 90.000 Menschen an dem Protest in Paris teil. Die Streiks haben weite Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Landesweit fielen Bahnen, Busse und Flüge aus, in vielen Schulen gab es keinen Unterricht.