Iran: Neue Kampfdrohne während Großmanövers enthüllt

Seit Wochen kursieren Spekulationen über einen möglichen Angriff Israels und der USA auf iranische Atomanlagen. Die iranischen Streitkräfte erhöhen ihre Einsatzbereitschaft.

Irans Revolutionsgarden haben im Rahmen eines Großmanövers eine neue taktische Kampfdrohne vorgestellt. Bei dem Fluggerät mit dem Namen "Reswan" (Paradies) handelt es sich um eine sogenannte Kamikazedrohne, die mit einer Kamera und Sprengkopf ausgestattet ist, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Die Drohne soll über eine Reichweite von 20 Kilometern verfügen und den Bodenstreitkräften der Revolutionswächter dienen.

1.000 "strategische Drohnen"

Unterdessen sollen die regulären Streitkräfte 1.000 "strategische Drohnen" erhalten, die gemeinsam von Armee und Verteidigungsministerium entwickelt wurden. Laut der Agentur Tasnim handelt es sich dabei um zwei moderne Varianten vom Typ Ababil, ausgerüstet mit Raketen und Aufklärungstechnik.

Kurz vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump und vor dem Hintergrund militärischer Spannungen mit dem Erzfeind Israel steigt im Iran die Sorge vor einem erneuten Aufflammen des Konflikts.

Im Vorjahr hatten sich Israel und der Iran in einer gefährlichen Eskalation mehrfach gegenseitig direkt beschossen. Am vergangenen Wochenende begann im Landeswesten ein mehrtägiges Großmanöver, das sich laut iranischen Medienberichten nun in der finalen Phase befindet. Rund um die wichtige Atomanlage Natans wurde die Luftverteidigung getestet.