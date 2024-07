Island: Vulkanausbruch vermutlich Grund für Fluten und Straßen-Einsturz

Drohnen-Aufnahmen aus Island zeigen eine überflutete Straße, die nur noch zur Hälfte existiert. Laut dem isländischen Wetterdienst könnte ein kleiner Vulkanausbruch unter einem Gletscher die ungewöhnlich große Flut ausgelöst haben.

Das Wichtigste in Kürze Eine Gletscherflut in Süd-Island hat Teile einer großen Straße zwischen Vík und Kirkjubæjarklaustur überflutet und beschädigt.

Ursache könnte ein kleiner Vulkanausbruch unter einem Gletscher sein, aber dies wird noch untersucht.

Die Reparaturen hätten bereits begonnen, Verletzte gab es keine.

Am Samstag, dem 27. Juli, wurden Teile einer 1.300 Kilometer langen, ringförmigen Straße im Süden von Island überflutet, die viele Städte und Ortschaften miteinander verbindet. Ein Abschnitt der Straße wurde an einer Brücke auseinandergerissen. Das teilte das meteorologische Amt des Landes in einer Erklärung laut Reuters mit.

Überflutung in Island: Reparaturen laufen

Der isländische Wetterdienst erklärte, dass es sich um eine ungewöhnlich große Flut handelt, Verletzte soll es keine gegeben haben. Die Ringstraße zwischen Vík und Kirkjubæjarklaustur bleibt gesperrt, während die Reparaturen laufen (Stand 29. Juli 2024, 16 Uhr).

Im Video oben sehen Sie das ganze Ausmaß der Überflutung

Es seien noch weitere Luftaufnahmen der Küstenwache im öffentlichen Rundfunk RUV gezeigt worden. Diese sollen ein großes, flaches Gebiet ohne Bewohner:innen gezeigt haben, das von schlammigem Wasser bedeckt war. Ein weiteres Video zeigte einen reißenden Strom unter der Brücke auf der Autobahn.

Zerstörte Straße in Island: Das könnte der Grund für die Überflutung sein

Die Ursache der Flut könnte ein kleiner Vulkanausbruch unter einem Gletscher gewesen sein. Das müsste aber weiter untersucht werden, wie Böðvar Sveinsson, Experte für Naturgefahren beim isländischen Wetteramt, laut der isländischen Nachrichten-Website "ruv.is“ erklärt:

"Eine Hypothese ist, dass es unter einem Gletscher einen kleinen Vulkanausbruch gegeben hat. Darüber sind wir uns aber noch unklar. Das müssen wir über einen längeren Zeitraum betrachten", so Sveinsson.

Elísabet Pálmadóttir, Expertin für Naturgefahren in Island, glaubt laut "ruv.is", dass die Überflutung möglicherweise durch ein Erdbeben versucht wurde. Erste Messungen hätten auf Island ein Erdbeben mit einer Stärke von fast drei gezeigt, jedoch gäbe es keine Hinweise auf Vulkanausbrüche. Sie bemerkte, dass der Gletscher in den letzten Wochen bereits aktiv gewesen sei und die aktuelle Aktivität nicht überraschend komme.