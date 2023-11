Der Nahost-Konflikt kostet jeden Tag erneut Menschen das Leben. Jetzt sollen zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter in Jerusalem an einer Bushaltestelle das Feuer eröffnet haben. Dabei haben sie laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) zwei Menschen getötet und sind selbst ebenfalls erschossen worden.

Blutbad in Jerusalem: Nachdem zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter zwei Menschen bei einer Schießerei an einer Bushaltestelle getötet haben, sind diese im Anschluss selbst ebenfalls ums Leben gekommen. Insgesamt gab es bei diesem Attentat mehrere verletzte und teils schwer verletzte Passanten.

Attentäter eröffnen Feuer an Bushaltestelle in Jerusalem

Trotz derzeitiger Feuerpause geht der Terror in Nahost weiter. Soeben haben zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer eröffnet und dabei mehrere Menschen teils schwer verletzt und zwei Personen getötet, wie der Polizeichef Jerusalems, Doron Turgeman, mitteilte. Die beiden Angreifer sind per Fahrzeug zum Tatort gekommen und wurden laut Rettungsdienst direkt nach ihrem Anschlag selbst Opfer von tödlichen Schüssen: Soldaten und ein bewaffneter Zivilist sollen auf die Attentäter gezielt und sie dabei getötet haben. Die Polizei hingegen erklärte laut "Welt", dass zwei "Verdächtige neutralisiert" worden seien. Der Vorfall ereignete sich wohl am Stadteingang zu Jerusalem. Nach israelischen Medienberichten stammten die Attentäter aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems.