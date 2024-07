Israels Außenminister: Nur Rückzug der Hisbollah kann großen Krieg verhindern

Vor dem Hintergrund der Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost bekräftigt der israelische Außenminister eine bekannte Forderung an die verfeindete Hisbollah-Miliz.

Anzeige

Der israelische Außenminister Israel Katz hat bekräftigt, ein großer regionaler Krieg könne nur durch die sofortige Umsetzung einer UN-Resolution verhindert werden, die den Rückzug der libanesischen Hisbollah-Miliz aus dem Grenzgebiet vorsieht.

Im Video: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur in Beirut

Klare Botschaft an die Hisbollah

In einem Brief an Dutzende Amtskollegen in aller Welt schrieb Israels Außenminister Katz, mit der Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr habe Israel "eine klare Botschaft geschickt: Wir werden mit großer Macht gegen jeden vorgehen, der uns Schaden zufügt".

Der Minister forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israels Forderung nach einem Rückzug der Hisbollah in das Gebiet nördlich des Litani-Flusses zu unterstützen. Dieser liegt rund 30 Kilometer von der Grenze zwischen Israel und dem Libanon entfernt. "Zehntausende von israelischen Einwohnern, die gezwungen waren, ihre Wohnorte im Norden Israels zu verlassen, müssen sicher heimkehren", schrieb Katz weiter.

Anzeige