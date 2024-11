Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat mehr Engagement gegen Antisemitismus in der Bundesrepublik gefordert.

Anzeige

Ihm zufolge fühlten sich Juden in ganz Deutschland unsicher, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nicht nur in Teilen Berlins. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte zuletzt Juden vor bestimmten Stadtteilen gewarnt. Prosor sagte: "Juden haben Angst, allein S- oder U-Bahn zu fahren oder am Handy Hebräisch zu sprechen. Jüdische Studenten haben mir gesagt, dass sie in der Uni nur zu zweit auf die Toilette gehen." Das dürfe nicht Normalität sein. "Da ist das ganze Land in der Pflicht."