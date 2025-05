In Emilia Romagna sorgen Flamingos für eine Plage, die die Reisernte bedroht. Die Landwirt:innen fordern jetzt Hilfe von der Politik.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Flamingos machen sich in Reisfeldern breit

In der italienischen Region Emilia Romagna, rund um die Stadt Ferrara, kämpfen Landwirt:innen mit einer überraschenden Bedrohung: Flamingos haben sich in den Reisfeldern niedergelassen und verursachen große Schäden. Diese prächtigen Vögel werden von den im Boden lebenden Weichtieren, Insekten und kleinen Krebstieren angezogen und durchwühlen bei ihrer Nahrungssuche die Erde. Dabei beschädigen sie die jungen Reispflanzen und beeinträchtigen die Ernte massiv.

Anzeige

Anzeige

"80 Prozent der Ernte verloren"

Giampaolo Cenacchi, ein Reiszüchter, berichtete gegenüber "Resto del Carlino": "Wir haben 80 Prozent der Ernte verloren. Hier sind wir diejenigen, die vom Aussterben bedroht sind, die diese Kultur seit Generationen verteidigen." Um die Flamingos zu vertreiben, setzen die Landwirt:innen auf nächtliche und frühmorgendliche Rundfahrten durch die Felder. Sie hupen, blenden mit Scheinwerfern und setzen Knallkanonen ein, um die Vögel aufzuschrecken.

"Wir machen die Runden in der Nacht oder am frühen Morgen, stehen um fünf Uhr auf und fahren los", so Cenacchi. "Das Ziel ist es, so viel Lärm wie möglich zu machen, damit sie abheben und gehen." Doch der Erfolg dieser Maßnahmen ist begrenzt: Die Vögel gewöhnen sich an den Lärm, und die eingesetzten Methoden stoßen zunehmend auf Widerstand bei der Bevölkerung. Ein weiterer Landwirt erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa: "Wir schlafen nicht mehr, wir wachen."

Bauern fordern Hilfe von der Politik

Die Landwirt:innen fordern nun ein entschlosseneres Handeln der Politik. Neben den Schäden durch die Vögel haben sie auch mit zunehmender Trockenheit und Extremwetter wie Starkregen zu kämpfen. Die Lage sei existenzbedrohend. Das Po-Delta, wo die Flamingos beheimatet sind, ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Die Flamingos sind ein Symbol für den erfolgreichen Naturschutz und gelten als eine der Attraktionen der Region.

Anzeige

Anzeige

Während Flamingos in Spanien ebenfalls als beliebte Attraktion gelten, stehen sie in Italien aktuell im Konflikt mit der Landwirtschaft. Die Landwirt:innen hoffen auf eine Lösung, die sowohl den Schutz der Tiere als auch das Überleben ihrer Kulturpflanzen gewährleistet.