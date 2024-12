Wo ist der 13-jährige Jeremy Jason Huckfeld? Seit Donnerstag beschäftigt diese Frage die Polizei Cuxhaven. Jetzt wird die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Die Polizei Cuxhaven sucht seit Donnerstag (19. Dezember) den vermissten 13-jährigen Jeremy Jason Huckfeld aus Hechthausen. Er habe zuletzt am Donnerstagabend das Wohnhaus seiner Pflegemutter "in bislang unbekannte Richtung" verlassen, teilte die Polizei am Freitag (21. Dezember) mit.

Bislang habe die Suchaktion unter anderem mit einem Polizeihubschrauber zu keinem Erfolg geführt. Jetzt wird die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten. Diese werden vom Polizeikommissariat Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 6070 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Der vermisste Jeremy wird als etwa 1,50 Meter groß beschrieben. Er habe braune Haare, sei mit einer grünen Hose und einem grauen Pullover bekleidet gewesen. Zudem trage er dunkle Schuhe, eine schwarze Jacke und führte laut Polizei zuletzt ein blaues Mountainbike mit sich.

