Nach Adventssingen in Nürnberg vermisst: 63-jährige Frau wieder aufgetaucht

Nach einem Adventssingen im Max-Morlock-Stadion war Dorit G. plötzlich verschwunden. Die Polizei löste eine Großfahndung aus - und kann jetzt Entwarnung geben.

Sie hatte das Adventssingen im Nürnberger Max-Morlock-Stadion besucht.

Nachdem die Fahndung der Polizei zunächst erfolglos blieb, konnte jetzt Entwarnung gegeben werden.

Nach einem großen Adventssingen in Nürnberg am Samstagabend (14. Dezember) war eine 63-jährige Frau vermisst worden. Dorit G. hatte die Veranstaltung im Max-Morlock-Stadion, der Heimspielstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, als Mitglied einer betreuten Gruppe besucht. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, wollte die Frau gegen 20 Uhr mit ihrer Betreuerin in Richtung Ausgang am Tor 1 laufen. Auf dem Weg dorthin habe sie sich jedoch in eine unbekannte Richtung entfernt. Seitdem wurde sie vermisst. Doch jetzt konnte die Polizei Entwarnung geben. Die Frau habe inzwischen angetroffem werden können, hieß es in einer zweiten Mitteilung.

63-Jährige kann sich nicht artikulieren

Die Polizei hatte nach dem Verschwinden der Frau eigenen Angaben zufolge eine Fahndung nach Dorit G. eingeleitet, an der neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde beteiligt waren. Zunächst führte die Suche aber nicht zum Erfolg. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die 63-Jährige in hilfloser Lage befinde, hieß es. Dorit G. leide an einer geistigen Behinderung und könne sich nicht artikulieren. Die Suchaktion fand aber inzwischen ein glückliches Ende. Wie und unter welchen Umständen die 63-Jährige gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit.