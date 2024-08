Kabarett-Urgestein Richard Rogler mit 74 Jahren gestorben

Er galt als Urgestein des Kabaretts, jetzt ist Richard Rogler im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Kabarettist Richard Rogler ist tot. Wie seine Familie am Dienstag (13. August) in Köln mitteilte, starb er bereits am Sonntag (11. August). Rogler galt als eines der Urgesteine der politischen Kabarett-Szene in Deutschland, im Fernsehen moderierte er zeitweise die Reihe "Mitternachtsspitzen" und gehörte zum "Scheibenwischer"-Ensemble. Der Grimme-Preisträger wurde 74 Jahre alt.

Karriere begann am Kindertheater

Rogler, der ursprünglich aus Oberfranken stammte, begann seine Karriere 1974 mit dem Kindertheater und trat danach mit Heinrich Pachl als Duo "Der wahre Anton" auf. Seit 1986 stand er mit Solo-Programmen auf der Bühne.

Er erreichte jahrzehntelang ein großes Publikum in ganz Deutschland mit zahlreichen weiteren erfolgreichen Programmen und erhielt mehrfach den Deutschen Kleinkunstpreis, bis er sich im Jahr 2018 vom Tourbetrieb verabschiedete.

Rogler habe es wie kein Zweiter verstanden, "mit unbändiger Energie, Schauspielkunst, heiligem Zorn und tiefer Liebe zu seinen Figuren Schauspiel und Kabarett, großes Welttheater und Kleinkunst, politische Aktualität und menschliche Abgründe zu einer völlig neuen Form zu verweben", heißt es in einem Nachruf seiner Familie.