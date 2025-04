Kampf gegen Krebs: Ärzte feiern bahnbrechenden Erfolg mit CAR-T-Zell-Therapie

Spanische Mediziner:inner haben mit der CAR-T-Zell-Therapie bei drei Krebsarten beeindruckende Erfolge erzielt. Mehr als die Hälfte der behandelten Patienten ist nach der Therapie krebsfrei.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die CAR-T-Zell-Therapie zeigt bahnbrechende Ergebnisse bei drei Krebsarten.

Die Therapie bietet neue Hoffnung für Patient:innen, deren Krebs auf herkömmliche Behandlungen nicht reagiert.

Die Behandlung wird in Spanien landesweit ausgeweitet und für weitere Krebsarten entwickelt.

Jedes Jahr erhalten laut dem Krebsinformationsdienst rund 500.000 Menschen allein in Deutschland die Diagnose Krebs, und trotz Fortschritten in der Medizin bleibt die Krankheit oft tödlich. Doch nun sorgt eine neuartige Immuntherapie für Hoffnung. Spanische Ärzt:innen am Hospital Clínic de Barcelona haben die CAR-T-Zell-Therapie bei über 500 Patient:innen angewendet, die an Krebsarten wie lymphatischer Leukämie, multiplem Myelom und Non-Hodgkin-Lymphom litten. Diese Patient:innen hatten zuvor nicht auf konventionelle Behandlungen angesprochen.

Anzeige

Anzeige

So hilft die CAR-T-Zell-Therapie dem Immunsystem

Die Ergebnisse sind beeindruckend: Je nach Krebsart konnte bei 50 bis 90 Prozent der Patient:innen der Krebs vollständig verdrängt werden. Besonders bei lymphatischer Leukämie zeigten 90 Prozent der Patient:innen eine positive Reaktion auf die Therapie. Beim multiplen Myelom lag die Erfolgsquote bei 60 Prozent und beim Non-Hodgkin-Lymphom bei 50 Prozent. Bei einer ersten Beseitigung aller Krebszellen im Körper sprechen Ärzt:innen von einer Remission. Erst nach fünf Jahren ohne Rückfall wird von Heilung gesprochen.

Die CAR-T-Zell-Therapie hilft dem Immunsystem, Krebszellen zu bekämpfen, die eigentlich körpereigene Zellen sind. Dabei werden dem/der Patient:in körpereigene T-Zellen entnommen und im Labor mit einem chimären Antigenrezeptor (“CAR”) versehen. Dieser Rezeptor ermöglicht den T-Zellen, Tumorzellen besser zu erkennen und zu bekämpfen. Anschließend werden die manipulierten Immunzellen dem/der Betroffenen wieder zugeführt, wo sie sich vermehren und die Tumore bekämpfen. Ein Nachteil ist, dass die Therapie individuell vorbereitet werden muss, was Zeit und Geld kostet.

Anzeige

Anzeige

Ein großer Schritt für die Krebsforschung

Die CAR-T-Zell-Therapie bietet besonders vielversprechende Chancen für Patient:innen, deren Krebs auf traditionelle Behandlungen nicht reagiert hat. Laut Dr. Álvaro Urbano-Ispizua, dem Koordinator des CAR-T-Programms in Barcelona, gibt es für diese Patient:innen neue Hoffnung. "Viele dieser Patient:innen sind heute geheilt", so der Experte. Dr. Manel Juan, Leiter der immunologischen Abteilung, bezeichnet die Therapie als "medizinischen Durchbruch".

Die Hospital Clínic de Barcelona plant, die CAR-T-Zell-Therapie in Zusammenarbeit mit 13 weiteren Krankenhäusern in Spanien landesweit verfügbar zu machen. Die dezentrale Produktion und Verabreichung sollen den Zugang für Patient:innen verbessern und den Zeitraum zwischen Zellentnahme und Infusion verkürzen. Zudem arbeiten Forscher:innen daran, die Therapie auch für andere Krebsarten wie Brustkrebs weiterzuentwickeln.